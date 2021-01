Hoewel sinds zaterdag 47 Australian Open-deelnemers in quarantaine zitten, gaat het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar in principe door zoals gepland. Wel wordt er alles aan gedaan om de spelers, van wie een aantal flink verontwaardigd is, zoveel mogelijk tegemoet te komen.

De 47 spelers en speelsters moesten bij aankomst in Melbourne in isolatie, nadat een paar medepassagiers positief waren getest op het coronavirus. In een vliegtuig dat vanuit Los Angeles was vertrokken, bleken een coach, een verslaggever en een crewlid besmet en bij een chartervlucht uit Abu Dhabi werd de coach van Bianca Andreescu positief getest.

Het betekent voor de betrokken tennissers - naast Andreescu zijn dat namen als tweevoudig Australian Open-winnares Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Angelique Kerber, Svetlana Kuznetsova en Kei Nishikori - dat ze net als iedereen veertien dagen in quarantaine moeten, maar dat ze bijvoorbeeld niet mogen trainen. Normaal gesproken zouden ze maximaal vijf uur per dag op de baan mogen staan.

"Als ze ons hadden verteld dat dit de regels waren, was ik thuisgebleven. We zouden met 20 procent capaciteit vliegen en we zouden alleen als nauwe contacten worden gezien als iemand uit ons eigen team positief zou testen", schreef de Roemeense Sorana Cîrstea op sociale media.

De Zwitserse Belinda Bencic voegde daaraan toe: "We klagen er niet over dat we in quarantaine moeten, maar vanwege de ongelijke trainingsmogelijkheden die er nu zijn voor zo'n belangrijk toernooi."

De top drie van de wereld bij zowel de mannen als vrouwen meldde zich nog niet in Melbourne, maar in Adelaide. Foto: ANP

'We kijken wat we voor ze kunnen doen'

Eerder uitten ook andere spelers hun ontevredenheid over de situatie waarin ze zich bevinden. Toernooidirecteur Craig Tiley snapt de verontwaardiging en belooft de getroffen deelnemers zo goed mogelijk te helpen.

"We houden alles in de gaten om te bekijken wat we voor ze kunnen doen", aldus de Australiër. "De Australian Open gaat door en we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze gelijke kansen krijgen."

De autoriteiten van de staat Victoria dreigen met boetes en nog strengere regels als spelers de quarantaineplicht schenden. Zaterdag werden twee spelers al gewaarschuwd toen ze de deuren van hun hotelkamers open hadden gezet om met elkaar te praten en had één speler eten laten bezorgen.

Overigens is het zondag voor alle spelers nog verboden om te trainen in Melbourne. De uitslag van een testronde moet worden afgewacht en pas daarna mogen deelnemers zich - mits ze negatief zijn getest - op de baan melden.

Bij zowel de mannen als vrouwen is de top drie van de wereldranglijst nog niet in Melbourne. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Ashleigh Barty, Simona Halep en Naomi Osaka reizen eerst naar Adelaide, waar ze een demonstratietoernooi spelen. De Australian Open begint op 8 februari.