Liefst 47 Australian Open-deelnemers moeten veertien dagen in volledige quarantaine in hun hotelkamers in Melbourne. De sporters zaten zaterdag in vliegtuigen met daarin mensen die besmet waren met het coronavirus.

In eerste instantie ging het om 24 spelers en speelsters op een vlucht vanuit Los Angeles met een crewlid en een coach die positief testten. Later op de dag bleek ook op een vlucht vanuit Abu Dhabi iemand besmet (geen tennisser). In dat toestel zaten 23 deelnemers.

Volgens Australische media behoren onder anderen tweevoudig Australian Open-winnares Victoria Azarenka, Sloane Stephens en Kei Nishikori tot de gedupeerde inzittenden.

De 47 spelers en speelsters zijn de komende twee weken volledig geïsoleerd en mogen niet trainen. In de basis is de regel dat deelnemers ondanks de verplichte veertiendaagse quarantaine wel maximaal vijf uur per dag mogen trainen.

De positief geteste passagiers zijn overgebracht naar een apart hotel voor besmette mensen. "Alle overige passagiers zijn aangemerkt als nauwe contacten. Spelers en coaches mogen niet uit hun quarantaine om trainingen bij te wonen", staat in een verklaring van de speciale corona-autoriteit van de Australian Open.

Volle tribunes bij de Australian Open gaan we dit jaar niet zien. Volle tribunes bij de Australian Open gaan we dit jaar niet zien. Foto: Pro Shots

Corona trekt zware wissel op Australian Open

Het incident met de 47 deelnemers staat niet op zichzelf. In de afgelopen weken kreeg de Australian Open-organisatie al te maken met meer problemen als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Zo werd het toernooi drie weken verschoven en werden strikte regels opgesteld, waaronder de verplichte tweeweekse quarantaine, om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Er is beperkt publiek welkom in Melbourne.

Vijfvoudig Australian Open-finalist Andy Murray moet het toernooi zeer waarschijnlijk missen als gevolg van een positieve coronatest, net als de Amerikaanse Madison Keys. Verschillende spelers, onder wie Rafael Nadal en Dominic Thiem, reizen vanwege alle perikelen af zonder hun coach.

De Australian Open begint op 8 februari. De loting vindt vier dagen eerder plaats. Arantxa Rus en debutant Botic van de Zandschulp zijn de Nederlandse deelnemers in Melbourne.