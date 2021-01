Andy Murray is positief getest op het coronavirus, zo bevestigt het management van de Schot donderdag tegen Britse media. Het is daardoor zeer de vraag of Murray kan deelnemen aan de Australian Open.

De 33-jarige Murray verkeert volgens Britse media in goede gezondheid. De voormalig nummer één van de wereld en drievoudig Grand Slam-winnaar verblijft momenteel in thuisisolatie.

Het is onduidelijk of Murray over een kleine maand kan deelnemen aan de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het seizoen. Murray zou deze week met een chartervlucht afreizen naar Australië, maar dat zit er voor hem voorlopig niet in.

Het is nog maar de vraag of Murray op een ander moment nog wel naar Australië mag vliegen. Alle spelers moeten bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine, en de regels schrijven voor dat een speler alleen na een negatieve test mag meedoen aan de Australian Open.

Andy Murray deed in 2019 voor het laatst mee aan de Australian Open. Foto: Pro Shots

Nieuws over Sandgren biedt hoop voor Murray

Tennys Sandgren, die maandag positief werd getest op het coronavirus, kreeg donderdag echter wel toestemming van de plaatselijke autoriteiten om af te reizen voor de Australian Open. Dat nieuws is wellicht gunstig voor Murray.

Murray, die door blessureleed is afgezakt naar de 123e plek op de wereldranglijst, kreeg eind december van de organisatie wel een wildcard voor het toernooi in Melbourne, waar hij vijf keer de finale verloor.

De Australian Open begint op 8 februari en duurt tot 21 februari. De loting voor de eerste ronde is op 4 februari. Arantxa Rus en debutant Botic van de Zandschulp zijn de enige Nederlandse deelnemers.