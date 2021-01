De Amerikaan Tennys Sandgren is donderdag ondanks een positieve coronatest afgereisd naar Melbourne voor deelname aan de Australian Open. Er worden vraagtekens gezet bij de reis van de nummer vijftig van de wereld, die toestemming heeft van de plaatselijke autoriteiten.

Sandgren, tweevoudig kwartfinalist op de Australian Open, testte maandag positief op het coronavirus nadat hij dat in november ook al deed. Desondanks kreeg hij toestemming om samen met andere spelers en coaches aan boord te stappen van een chartervlucht vanuit Los Angeles.

Het leidde tot verontwaardiging in onder meer Australische media, want de regels schrijven voor dat een speler alleen na een negatieve test mag meedoen aan de Australian Open. De organisatie verdedigt de beslissing van de autoriteiten in de staat Victoria om Sandgren, bij wie geconstateerd werd dat hij niet besmettelijk is, toe te laten tot het land.

"In het geval van Tennys Sandgren moest zijn medische dossier beoordeeld worden door de Victoriaanse gezondheidsautoriteiten. Na die beoordeling kreeg hij toestemming om te vliegen", schrijft de organisatie van de Australian Open in een verklaring op Twitter.

Volle tribunes gaan we dit jaar niet zien bij de Australian Open. Foto: Pro Shots

Nadal en Thiem zonder coach

De coronapandemie heeft tot flinke maatregelen geleid rond de Australian Open, die al met drie weken werd uitgesteld en nu op 8 februari begint. Alle spelers moeten bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine en verblijven het hele toernooi in een strikte bubbel. Ze worden dagelijks getest en mogen per dag maximaal vijf uur trainen.

Rafael Nadal en Dominic Thiem reizen af zonder hun coach, zo werd donderdag bekend. Nadals coach Carlos Moya geeft er vanwege alle restricties de voorkeur aan om bij zijn gezin te blijven. Nicolás Massú, de coach van Thiem, is besmet met het coronavirus en mag in tegenstelling tot Sandgren niet op het vliegtuig stappen.

Op 4 februari is de loting voor de Australian Open. Arantxa Rus en debutant Botic van de Zandschulp zijn de enige Nederlandse deelnemers in Melbourne.