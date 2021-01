Botic van de Zandschulp heeft woensdag voor het eerst in zijn loopbaan het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi bereikt. De Nederlander won in Doha zijn derde en laatste wedstrijd in de kwalificatie voor de Australian Open. Robin Haase ging ten onder en ontbreekt voor het tweede jaar op rij in het enkelspel in Melbourne.

De 25-jarige Van de Zandschulp rekende na een partij van twee uur en zestien minuten af met de één jaar oudere Fransman Mathias Bourgue: 7-6 (4) en 6-4. Van de Zandschulp bezet de 156e positie op de wereldranglijst en Bourgue is de nummer 214 van de wereld

Het was de eerste keer dit kwalificatietoernooi dat de Veenendaler zonder setverlies bleef. In de eerste rondes won hij van de Braziliaan João Menezes en de Italiaan Lorenzo Musetti.

Van de Zandschulp probeerde in zijn loopbaan twee keer eerder een Grand Slam-toernooi te bereiken. In januari 2020 ging hij in het kwalificatietoernooi voor de Australian Open direct ten onder en in het najaar strandde hij in de tweede ronde bij zijn poging om het hoofdschema van Roland Garros te bereiken.

Haase strandt in laatste kwalificatieronde

In tegenstelling tot Van de Zandschulp slaagde Haase er niet in om zich voor de Australian Open te plaatsen. De 33-jarige Hagenaar, die vorig jaar voor het eerst sinds 2009 niet meedeed aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar, verloor met 6-3 en 6-4 van de Fransman Quentin Halys.

Tallon Griekspoor werd deze week al in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi uitgeschakeld, waardoor Van de Zandschulp straks de enige Nederlandse man is in het hoofdschema van de Australian Open.

Het kwalificatietoernooi werd dit jaar in Doha (mannen) en Dubai (vrouwen) gehouden vanwege de quarantaineverplichtingen in Melbourne. Bij de vrouwen bleven Lesley Pattinama-Kerkhove, Richèl Hogenkamp en Indy de Vroome steken in de kwalificaties, waardoor Arantxa Rus de enige Nederlandse zal zijn in het hoofdschema.

Normaal gesproken zou Kiki Bertens ook meedoen aan de Australian Open, maar de Westlandse is op dit moment aan het revalideren van een operatie aan haar achillespees. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 8 februari.