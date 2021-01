Robin Haase is nog maar één zege verwijderd van plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. De Hagenaar won in de tweede ronde van de kwalificaties in twee sets van de Italiaan Gian Marco Moroni. Ook Botic van de Zandschulp zit in de finaleronde van het kwalificatietoernooi, terwijl Tallon Griekspoor strandde.

Haase had bijna twee uur nodig om af te rekenen met Moroni, de nummer 229 van de wereldranglijst. De mondiale nummer 198 pakte de eerste set dankzij een break in de vijfde game (6-4), waarna hij in de tweede set een inhaalrace voltooide. Hij boog een 2-5-achterstand om en won met 7-5.

De 33-jarige Haase, die vanaf 2010 onafgebroken meedeed aan het hoofdtoernooi van de Australian Open, treft woensdag in de finaleronde Quentin Halys. De Fransman is de nummer 206 van de wereldranglijst.

Ook Van de Zandschulp plaatste zich op dinsdag voor de finaleronde van het kwalificatietoernooi. Hij was met 6-3, 6-7 (1) en 6-4 te sterk voor de Braziliaan João Menezes. De gelijk opgaande partij duurde maar liefst drie uur en zes minuten.

De Veenendaler, die 156e op de wereldranglijst staat, speelt tegen de Fransman Mathias Bourgue (ATP-214). Bij een nieuwe zege kan Van de Zandschulp zich gaan opmaken voor zijn debuut op een Grand Slam.

Het kwalificatietoernooi van de Australian Open wordt gespeeld in de Qatarese hoofdstad Doha. Het hoofdtoernooi begint pas op 8 februari, omdat spelers eerst in Melbourne twee weken in quarantaine moeten.

Tallon Griekspoor mag dit keer niet naar het hoofdtoernooi van de Australian Open. Tallon Griekspoor mag dit keer niet naar het hoofdtoernooi van de Australian Open. Foto: ANP

Griekspoor strandt in tweede kwalificatieronde

Griekspoor strandde eerder op de dag in de tweede kwalificatieronde. De Noord-Hollander verloor in drie sets van de Australiër John-Patrick Smith.

De 24-jarige Griekspoor kwam nog uitstekend uit de startblokken tegen Smith en won de eerste set met 6-2, maar daarna ging het snel bergafwaarts. Hij verloor de tweede set (3-6) en kwam een vroege break in de derde set niet meer te boven (4-6) tegen de nummer 315 van de wereldranglijst

Griekspoor, de mondiale nummer 155, debuteerde vorig jaar op de Australian Open. Toen verloor hij in de eerste ronde kansloos van Taylor Harry Fritz (3-0). De Haarlemmer wist zich nog niet te kwalificeren voor de overige Grand Slams.

Lesley Pattinama-Kerkhove was kansloos tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko. Lesley Pattinama-Kerkhove was kansloos tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko. Foto: Pro Shots

Pattinama-Kerkhove uitgeschakeld door Tsurenko

Lesley Pattinama-Kerkhove zal ook dit jaar niet haar debuut maken op de Australian Open. De Zeeuwse ging dinsdag in de tweede kwalificatieronde met 3-6 en 2-6 onderuit tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko. De partij in Dubai was al binnen een uur en zeven minuten beslist.

De 29-jarige Pattinama-Kerkhove wist zich in haar carrière tweemaal te plaatsen voor een Grand Slam. Op zowel de US Open van 2017 als Wimbledon in 2019 verloor ze in de eerste ronde.

Door de uitschakeling van Pattinama-Kerkhove zal er slechts één Nederlandse vrouw actief zijn op de Australian Open. Arantxa Rus (WTA-74) is automatisch geplaatst voor de Grand Slam. Kiki Bertens is nog herstellende van een achillespeesoperatie en Indy de Vroome en Richèl Hogenkamp sneuvelden al eerder in de kwalificatie.