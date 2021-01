Tallon Griekspoor heeft maandag zonder setverlies de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open bereikt. Ook Lesley Pattinama-Kerkhove plaatste zich voor de tweede ronde, terwijl Richèl Hogenkamp in drie sets werd uitgeschakeld.

Griekspoor was te sterk voor Harry Bourchier. Hij had 1 uur en 40 minuten nodig om de Australiër van zich af te schudden: 7-6 (6) en 6-3.

De nummer 155 van de wereld is de hoogst geklasseerde Nederlander op de ranglijst. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen John-Patrick Smith. Griekspoor beleefde vorig jaar zijn Grand Slam-debuut op de Australian Open en werd toen al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Later op de dag komt Robin Haase als laatste Nederlander in actie in de eerste ronde in Doha, waar de mannen hun kwalificatietoernooi afwerken in verband met de strenge coronamaatregelen in Australië. De 33-jarige Haase was jarenlang een vaste kracht op de Grand Slam-toernooien, maar is nu afgezakt naar de 198e plaats op de wereldranglijst.

Hogenkamp na drie sets uitgeschakeld

Bij de vrouwen, die in Dubai spelen, werd Hogenkamp (WTA-213) in drie sets (6-3, 6-7 (6) en 6-3) uitgeschakeld door Viktorija Golubic, de nummer 138 van de wereld. De Nederlandse vocht zich na een tiebreak in de tweede set knap terug, maar redde het niet. In 2015 en in 2018 stond ze wel in het hoofdtoernooi in Melbourne.

Eerder op de dag had Pattinama-Kerkhove aan 1 uur en 22 minuten genoeg om Kurumi Nara, de nummer 160 van de wereld, van zich af te zetten: 6-4 en 6-4. Ze incasseerde één break en sloeg zelf drie keer toe op de service van haar Japanse opponente.

In de tweede ronde wacht de 29-jarige Pattinama-Kerkhove een krachtmeting met de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA-146). De geboren Zuid-Hollandse moet in totaal nog twee wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

In het verleden bereikte Pattinama-Kerkhove nooit het hoofdschema van de Australian Open. De nummer 176 van de wereld deed wel een keer mee aan Wimbledon (2019) en de US Open (2017) en daar strandde ze in de eerste ronde.

Alleen Rus rechtstreeks geplaatst voor hoofdtoernooi

Voor Indy de Vroome was de eerste ronde direct het eindstation. De 24-jarige Brabantse, die de 195e plek op de ranglijst bezet, verloor met 7-6 (5) en 6-2 van het Amerikaanse talent Claire Liu.

Met Arantxa Rus (WTA-74) is er één Nederlandse rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open. Dat zou normaal gesproken ook voor Kiki Bertens gelden, maar de Westlandse is aan het herstellen van een operatie aan een achillespeesblessure.

De Australian Open begint dit jaar drie weken later dan gepland en gaat op 8 februari van start. Het kwalificatietoernooi wordt vanwege de maatregelen tegen het coronavirus - er geldt in Australië een quarantaineplicht van twee weken - dit jaar niet in Melbourne, maar in Dubai (vrouwen) en Doha (mannen) gehouden.