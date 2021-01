Alexander Zverev moet wederom op zoek naar een nieuwe coach. De toptennisser, die de laatste maanden vooral negatief in het nieuws komt, heeft vlak voor de start van het nieuwe seizoen gebroken met de Spanjaard David Ferrer.

De samenwerking duurde slechts een half jaar. Met Ferrer als coach bereikte Zverev de finale van de US Open, waarin hij het moest afleggen tegen Dominic Thiem. De 23-jarige Duitser won daarna de twee ATP-toernooien in Keulen.

"Ik heb 'Sascha' verteld dat ik liever niet verderga, dat we niet samen het nieuwe seizoen ingaan", zegt Ferrer tegen Spaanse media.

Zverev, de nummer zeven van de wereld, bevestigt de breuk op Instagram. "Ik bedank David voor de maanden die we samen hebben doorgebracht op en naast de baan. Ik wil ook zijn familie bedanken, omdat ze me de kans hebben gegeven om kostbare weken met David door te brengen gedurende deze moeilijke tijd. Ik heb enorm veel respect voor de manier waarop David tenniste en coacht."

De 38-jarige Ferrer behoorde zelf jarenlang tot de top. Hij speelde in mei 2019 in Madrid zijn laatste partij, uitgerekend tegen Zverev.

De Spanjaard is de derde coach op rij die snel breekt met de voormalige nummer drie van de wereld, na Juan Carlos Ferrero in 2018 en Ivan Lendl een jaar later. Beide oud-topspelers zeiden na hun afscheid dat Zverev professioneler moet worden buiten de baan. De Duitser werd vorig jaar door zijn ex-vriendin Olga Sharypova beschuldigd van ernstige mishandeling.