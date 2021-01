De top drie op de wereldranglijst bij de mannen en de vrouwen, onder wie Novak Djokovic en Rafael Nadal, verblijft deze maand in Adelaide om zich voor te bereiden op de Australian Open. De tennistop zal daar demonstratiewedstrijden spelen.

De Australian Open begint pas op 8 februari, maar alle spelers en hun entourage arriveren halverwege januari al in Australië voor een verplichte quarantaineperiode van veertien dagen. Er mag echter slechts een maximum aantal personen in quarantaine in Melbourne en dus gaat een klein deel naar Adelaide.

Het gaat om circa vijftig mensen, onder wie dus de top drie van de wereldranglijst: Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Ashleigh Barty, Simona Halep en Naomi Osaka. Zij zullen op 29 en 30 januari demonstratiewedstrijden spelen in Adelaide.

"De regering in Zuid-Australië moet wel een voordeel halen uit het opnemen van tennissers. Daarom kwamen we op het organiseren van demonstratieduels", verklaart voorzitter Craig Tiley van de Australische tennisbond.

De spelers mogen tijdens hun verplichte quarantaineperiode vijf uur per dag buiten hun hotelkamer zijn om te trainen. Nadal, Djokovic en Thiem doen voor de Australian Open nog mee aan de ATP Cup (1-5 februari) in Melbourne, waar Barty, Halep en Osaka een WTA 500-toernooi spelen.

De Australian Open zou eigenlijk zoals gewoonlijk in januari beginnen, maar door quarantaineverplichtingen in Australië zag de organisatie zich genoodzaakt om het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar drie weken op te schuiven.