Tennisster Dayana Yastremska is voorlopig geschorst na een positieve dopingtest. De nummer 29 van de wereld testte eind november positief bij een controle buiten de wedstrijden om.

In de urine van de twintigjarige Oekraïense werd de verboden anabole steroïde mesterolone aangetroffen, dat op de dopinglijst staat.

De international tennisfederatie ITF heeft Yastremska, die al drie WTA-toernooien won, een voorlopige schorsing opgelegd. Ze kan beroep aantekenen tegen de dopingaantijging, maar volgens de ITF heeft ze dat vooralsnog niet gedaan.

Yastremska plaatste wel een reactie op Instagram. Ze ontkent daarin verboden middelen te hebben gebruikt. Volgens de talentvolle speelster gaat het om een lage dosis mestrolone en heeft ze het middel vermoedelijk per ongeluk binnengekregen.

Twee weken eerder had de Oekraïense bij het WTA-toernooi van Linz nog negatief getest op doping. "Ik ga er met mijn team alles aan doen om mijn naam te zuiveren", laat ze weten.

Vorige maand begon Yastremska, die op haar top de nummer 22 van de wereld was, in Dubai aan de voorbereiding op het seizoen. Ze moest daar al snel in isolatie, omdat ze coronagerelateerde klachten kreeg.