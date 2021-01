Arantxa Rus is het nieuwe tennisseizoen donderdag begonnen met een nederlaag. De Nederlandse werd in de eerste ronde van het hardcourttoernooi in Abu Dhabi uitgeschakeld door het Chinese talent Xiyu Wang.

De dertigjarige Rus en de elf jaar jongere Wang, beiden linkshandige speelsters, waren zeer aan elkaar gewaagd. De Delftse benutte echter slechts twee van negen breakpoints en trok na een partij van bijna 2,5 uur aan het kortste eind door op matchpoint een dubbele fout te slaan: 3-6, 6-3 en 4-6.

Voor Rus was het haar eerste optreden dit seizoen. Haar laatste WTA-wedstrijd dateerde van november vorig jaar, toen ze in de tweede ronde van het indoortoernooi in het Oostenrijkse Linz werd uitgeschakeld.

Rus is de enige Nederlandse die was ingeschreven voor het enkelspel in Abu Dhabi. De huidige nummer 74 van de wereld is ook nog met de Tsjechische Tamara Zidansek actief in het dubbelspel.

De tennissters werken in de Verenigde Arabische Emiraten langzaam toe naar de Australian Open, die dit jaar op 8 februari van start gaat. Kiki Bertens zal hoe dan ook niet meedoen in Melbourne; de Westlandse is herstellende van een achillespeesblessure.