Kiki Bertens kan definitief niet meedoen aan de uitgestelde Australian Open. De 29-jarige Wateringse herstelt goed van een achillespeesblessure, maar het Grand Slam-toernooi in Melbourne in februari komt toch te vroeg.

"Mijn herstel gaat goed, maar helaas heb ik de moeilijke beslissing moeten nemen om Australië dit jaar over te slaan", schrijft Bertens dinsdag op sociale media. "Het komt te vroeg en het risico is te groot. Ik blijf hard werken en hoop in maart weer op de baan te staan."

Bertens had er al rekening mee gehouden dat ze niet mee kon doen aan de Australian Open in januari, maar doordat het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar met drie weken werd opgeschoven, kreeg ze toch een sprankje hoop op deelname. Het toernooi begint op 8 februari.

De definitieve afmelding van Bertens voor de Australian Open komt niet als een verrassing. De nummer negen van de wereld had vorige maand al van haar arts te horen gekregen dat ze niet op deelname aan het toernooi in Melbourne hoefde te rekenen.

Bertens in oktober geopereerd

Bertens had al langere tijd last van haar achillespees. Nadat de blessure in oktober op Roland Garros weer opspeelde, besloot ze na haar uitschakeling in de vierde ronde een punt achter het seizoen te zetten en zich te laten opereren.

De afmelding van Bertens betekent dat ze voor het eerst in negen jaar niet van de partij is in Melbourne. Sinds 2013 deed ze altijd mee aan de Australian Open, waarbij een plaats in de vierde ronde van vorig jaar haar beste resultaat is.

Voor Bertens is het pas de tweede keer in haar loopbaan dat ze een Grand Slam-toernooi moet missen. Vorig jaar deed ze aan het eind van de zomer ook niet mee aan de US Open.

Bertens kan nu gaan plannen gaan maken voor de rest van haar seizoen, ook omdat de WTA dinsdag de kalender tot en met Wimbledon (28 juni-11 juli) bekendmaakte. Het grastoernooi van Rosmalen is van 7 tot en met 13 juni.