Novak Djokovic en Rafael Nadal doen volgende maand mee aan de tweede editie van de ATP Cup. Het landentoernooi dient voor de nummers één en twee van de wereld als voorbereiding op de Australian Open.

Djokovic leidde Servië vorig jaar naar winst van de eerste ATP Cup. In de finale wonnen de Serviërs met 2-1 van Spanje, mede dankzij een overwinning van Djokovic op Nadal.

Aan het toernooi, dat in verkorte vorm van 1 tot en met 5 februari wordt gehouden, doen twaalf landen mee die zijn toegelaten op basis van de positie van hun beste tennisser op de wereldranglijst. Australië ontving als gastland een wildcard en Japan mag meedoen omdat kopman Kei Nishikori na veel blessureleed een beschermde ranking heeft.

De andere deelnemers zijn Servië, Spanje, Oostenrijk (met onder anderen US Open-winnaar Dominic Thiem), Rusland (Daniil Medvedev, Andrey Rublev), Griekenland (Stéfanos Tsitsipás), Duitsland (Alexander Zverev), Argentinië (Diego Schwartzman), Italië (Matteo Berrettini), Frankrijk (Gaël Monfils) en Canada (Denis Shapovalov). Alle teams bestaan uit vier spelers.

Bij de loting op 20 januari worden de landen verdeeld over vier poules. De groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. Op 8 februari start de Australian Open, drie weken later dan de bedoeling was.