De organisatie van de Australian Open heeft een ander hotel gevonden waar de deelnemers in de aanloop naar het Grand Slam-toernooi de verplichte twee weken quarantaine kunnen doorbrengen. Er wordt daarmee gehoor gegeven aan kritiek van bewoners.

De deelnemers zouden in eerste instantie onder meer in het luxe hotel The Westin verblijven. Eigenaren van appartementen in dat hotel waren daar echter niet blij mee, mede uit angst voor hun gezondheid, en dreigden naar de rechter te stappen.

"Niemand heeft ons verteld dat dit een mandaat is van een overheidsinstantie om een ​​gedeeltelijk woonhotel in een quarantainehotel te veranderen", zei advocaat Graeme Efron.

De organisatie van de Australian Open meldt een dag later dat een vervangend hotel is gevonden. "De gezondheid en veiligheid van iedereen heeft onze topprioriteit", staat dinsdag in een korte verklaring op Twitter.

De honderden deelnemers aan het toernooi komen naar verwachting halverwege januari aan in Melbourne en gaan dan samen met hun begeleiders eerst twee weken in quarantaine in verschillende hotels in Melbourne. Het is een maatregel van de organisatie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Australian Open begint op 8 februari, drie weken later dan gewoonlijk.