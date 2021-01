Kim Clijsters heeft besloten om begin februari hoe dan ook niet mee te doen aan de Australian Open. De Belgische blijft volgens haar management wel doortrainen om later in 2021 alsnog haar rentree te kunnen maken.

De 37-jarige Clijsters was een van de gegadigden om een wildcard te krijgen voor de Australian Open. Naar verluidt ziet de viervoudig Grand Slam-winnares het vanwege de strenge coronamaatregelen niet zitten om naar Australië af te reizen.

"Kim gaat haar training voortzetten. Een programma zal meegedeeld worden als de knopen zijn doorgehakt", zegt het management van Clijsters maandag tegen Belgische media.

De laatste wedstrijd van Clijsters dateert van begin september, toen ze in de eerste ronde van de US Open werd uitgeschakeld. Door blessureleed en beperkingen vanwege het coronavirus kwam de huidige nummer 1.031 van de wereld in het restant van 2020 niet meer in actie.

In februari vorig jaar maakte Clijsters in Dubai na een afwezigheid van ruim zeven jaar haar rentree op het hoogste niveau, maar haar tweede comeback is nog verre van succesvol. Ze speelde mede door de coronapandemie nog maar drie WTA-toernooien en werd telkens in de eerste ronde uitgeschakeld (Dubai, Monterrey en US Open).

Het is nog niet bekend wanneer Clijsters wel haar rentree kan maken. De WTA heeft in tegenstelling tot de ATP nog geen kalender bekendgemaakt voor de periode na de Australian Open, die onlangs werd uitgesteld naar 8 tot en met 21 februari.