Eigenaren van appartementen in The Westin Melbourne proberen te verhinderen dat de Australian Open het luxehotel gaat gebruiken als de plek waar de spelers voor aanvang van het Grand Slam-toernooi twee weken verplicht in quarantaine gaan.

De eigenaren, onder wie een aantal rijke zakenmensen, beweren dat ze niet zijn gekend in de plannen en vrezen voor hun gezondheid.

"Op 84-jarige leeftijd behoor ik tot de kwetsbare groep en het is schokkend hoe ze dit proberen door te drukken zonder enige poging ons te raadplegen", vertelde een van de eigenaren.

De eigenaren willen het quarantaineplan via de rechter tegenhouden. De honderden deelnemers aan de Australian Open komen naar verwachting halverwege januari aan in Melbourne en gaan dan eerst twee weken in quarantaine in The Westin Melbourne. De Australian Open begint dit jaar op 8 februari, drie weken later dan gebruikelijk.

'Niemand heeft ons verteld dat dit een mandaat is'

De verplichte quarantaine is een maatregel van de organisatie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Maar niemand heeft ons verteld dat dit een mandaat van een overheidsinstantie is om een ​​gedeeltelijk woonhotel in een quarantainehotel te veranderen", zegt Graeme Efron, advocaat van de eigenaren, tegen persbureau Reuters.

Volgens het management van Westin Melbourne is het plan wel gedeeld met de vereniging van eigenaren en zullen de bewoners van de hotelappartementen er niets van merken.

De bewoners krijgen een aparte ingang en liften, zodat er geen contact mogelijk is met de tennissers. Bovendien wordt het ventilatiesysteem op hun verdieping losgekoppeld.