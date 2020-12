Tennisser Sam Querrey heeft woensdag van de ATP een voorwaardelijke boete van 20.000 dollar (circa 16.300 euro) gekregen vanwege het overtreden van de coronaregels. De Amerikaan vluchtte medio oktober na een positieve coronatest met een privévliegtuig uit Rusland.

De 33-jarige Querrey, in 2017 halvefinalist op Wimbledon, hoeft de boete alleen te betalen als hij de komende zes maanden opnieuw de gezondheids- en veiligheidsprotocollen overtreedt.

Querrey zou ruim twee maanden geleden meedoen aan het ATP-toernooi in Sint-Petersburg, maar de voormalig nummer elf van de wereld, zijn vrouw Abby en zijn acht maanden oude zoon Ford testten allen positief op het coronavirus.

Volgens de regels van de ATP en de Russische overheid moest Querrey samen met zijn gezin in quarantaine in het hotel waar zij verbleven. Bovendien moesten ze onderzocht worden door een dokter. De huidige nummer 53 van de wereld liet de arts bij twee pogingen echter niet toe op zijn kamer.

Op beveiligingsbeelden was te zien dat Querrey het hotel even later samen met zijn vrouw en zoontje had verlaten. Hij vertelde later aan een ATP-official dat hij uit Rusland was gevlogen met een privévlucht.

De ATP onderzocht de "ernstige schending van het protocol". Volgens de gedragscode van de ATP riskeerde Querrey een boete van 100.000 dollar (circa 81.400 euro) en een schorsing tot drie jaar, maar zover kwam het dus niet.