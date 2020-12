Het ABN AMRO World Tennis Tournament wordt komend jaar van 1 tot en met 7 maart gehouden. Het toernooi in Rotterdam moest op zoek naar een nieuwe datum vanwege de verschuivingen op de ATP-kalender.

Aanvankelijk stond het ABN AMRO-toernooi gepland voor 8 tot en met 14 februari, maar door het uitstellen van de Australian Open was dat niet langer een optie. Het Grand Slam-toernooi werd vanwege de coronamaatregelen en bijbehorende quarantaineverplichtingen met drie weken uitgesteld en begint nu op 8 februari.

Een kleine twee weken na het nieuws over de Australian Open presenteerde de ATP dinsdag een nieuwe kalender. Het ABN AMRO-toernooi wordt nu net als het graveltoernooi van Buenos Aires in de eerste week van maart gehouden.

Ook veel andere toernooien hebben een andere speeldatum gekregen. Het grote Masters-toernooi van Indian Wells, dat normaal in maart plaatsvindt, heeft voorlopig nog geen nieuwe plek op de kalender.

ATP-toernooien in eerste maanden van 2021 5-13 januari: Delray Beach en Antalya

10-13 januari: Kwalificatie Australian Open

31 januari-6 februari: Melbourne (ATP-250)

1-5 februari: ATP Cup

8-21 februari: Australian Open

22-28 februari: Montpellier en Cordoba

1-7 maart: Rotterdam en Buenos Aires

8-14 maart: Marseille, Santiago en Doha

15-21 maart: Dubai en Acapulco

24 maart-4 april: Miami

Deelnemersveld nog verre van compleet

Door de onzekerheid over de datum van het evenement in Ahoy is het deelnemersveld nog verre van compleet. Toernooidirecteur Richard Krajicek wist tot nu toe alleen Daniil Medvedev (ATP-4) en Jannik Sinner (ATP-37) te strikken.

De oud-toptennisser is wel blij met de oplossing voor zijn toernooi. "Door de hele kalender te verschuiven heeft het geen impact op ons spelersveld en kunnen de spelers ook hier goed voorbereid beginnen", zegt Krajicek. "Voor onze voorbereidingen heeft het gelukkig weinig gevolgen."

Het ABN AMRO-toernooi werd vorig jaar gewonnen door Gaël Monfils. De Fransman rekende in de finale af met het Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime (6-2 en 6-4).