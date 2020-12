Roger Federer heeft zich maandag afgemeld voor de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van 2021. De 39-jarige Zwitser is niet voldoende hersteld van een langdurige knieblessure.

"Roger is nog herstellende van een knieoperatie. Hoewel hij sterke vooruitgang heeft geboekt, is hij nog niet fit genoeg om deel te nemen aan de Australian Open", zegt zijn zaakwaarnemer Tony Godsick.

Federer staat al sinds februari aan de kant vanwege een knieblessure. In juni kreeg de twintigvoudig Grand Slam-winnaar een terugslag in zijn revalidatie en zette hij een punt achter zijn seizoen, maar het was onduidelijk wanneer hij zou terugkeren.

Twee weken geleden zei Federer al te vrezen dat hij ook de Australian Open aan zich voorbij moest laten gaan. "Ik had gehoopt dat ik in oktober 100 procent fit zou zijn, maar helaas was ik dat niet en dat ben ik nog steeds niet."

De laatste officiële wedstrijd van Federer dateert inmiddels van bijna een jaar geleden. De huidige nummer vijf van de wereld reikte toen tot de halve finales op de Australian Open, het toernooi dat hij al zes keer en in 2018 voor het laatst op zijn naam schreef.

Door de coronapandemie begint de Australian Open volgend jaar op 8 februari, drie weken later dan gepland. De deelnemers moeten bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine, waarbij ze vijf uur per dag mogen trainen en voortdurend getest worden op het virus.