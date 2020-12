Andy Murray heeft van de organisatie een wildcard gekregen voor de Australian Open. Dat laat toernooibaas Craig Tiley zondag weten.

"We verwelkomen Andy in Melbourne met open armen. Toen hij zijn afscheid aankondigde (begin 2019, red.), was dat een emotioneel moment. Dat hij nu weer terug is, na een grote operatie en zichzelf terug te hebben gevochten, zal een hoogtepunt zijn op de Australian Open van dit jaar", aldus Tiley.

De 33-jarige Murray speelde in 2019 voor het laatst op de eerste Grand Slam van het jaar (uitgeschakeld in eerste ronde) en moest de edities van dit jaar en 2018 missen vanwege blessures, waardoor de voormalig nummer één van de wereld volledig uit de top van het tennis verdween.

De Schot, die in 2010, 2011, 2013, 2015 en 2016 de eindstrijd verloor in Melbourne, is inmiddels op de weg terug en is nu de nummer 122 van de wereld. Murray deed vorig jaar wel mee aan Roland Garros en de US Open, maar kwam daar niet verder dan respectievelijk de eerste en de tweede ronde.

De Australian Open werd eerder deze maand vanwege de coronacrisis met drie weken uitgesteld. Omdat alle buitenlandse deelnemers in Melbourne twee weken in quarantaine moeten, begint het toernooi pas op 8 februari.