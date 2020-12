Kiki Bertens heeft maandag voor het eerst na haar achillespeesoperatie getraind. Ze houdt nog een klein beetje hoop op deelname aan de Australian Open, die onlangs met drie weken werd uitgesteld naar 8 tot en met 21 februari.

"Ik heb vanochtend voor het eerst weer twintig minuutjes getennist, dat was heel erg fijn", zegt Bertens tegen FOX Sports. "Tot nu toe gaat het heel erg goed."

"Het herstel gaat sneller dan we verwacht hadden, ik loop een paar weken voor op schema", aldus de nummer negen van de wereld. "Tot nu toe heb ik geen pijn gehad en ga ik met kleine stapjes vooruit."

Bertens had al langere tijd last van haar achillespees. Nadat de blessure in oktober op Roland Garros weer opspeelde, besloot ze na haar uitschakeling in de vierde ronde een punt achter het seizoen te zetten en zich te laten opereren.

Arts zegt dat Bertens niet op Australian Open moet rekenen

Ondanks de vooruitgang in het herstel vindt Bertens het lastig om verwachtingen over haar rentree uit te spreken. "Ergens hoop ik stiekem dat het nog gaat lukken om de Australian Open te spelen. Maar dat is wel heel erg kort dag."

"Ik ga er in elk geval alles aan doen. Al heeft de arts gezegd dat ik het beter niet op kan rekenen", aldus de Westlandse. "Dat de Australian Open met drie weken is uitgesteld, geeft me nog een klein kansje om mee te doen. Anders was het sowieso niet gelukt."

Als het toch niet lukt om in Melbourne te spelen, dan is het nog onduidelijk waar Bertens haar rentree zal kunnen maken. "Ik heb nog geen schema, maar ik hoop zo snel mogelijk weer op de baan te staan."