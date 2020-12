Lesley Pattinama-Kerkhove is zondag in Amstelveen voor de derde keer Nederlands kampioen geworden. De 29-jarige Zuid-Hollandse kreeg de titel in de schoot geworpen door de opgave van Richèl Hogenkamp in de finale.

De 28-jarige Hogenkamp gleed onderuit bij setpunt in de tiebreak van de eerste set (6-5) en verstapte zich. Na een korte behandeling aan de kant besloot de Doetinchemse de strijd te staken.

Pattinama-Kerkhove veroverde de nationale titel eerder in 2011 en 2018. Hogenkamp ging op jacht naar haar vijfde kampioenschap. Afgelopen zomer won ze nog haar vierde Nederlandse titel.

Het NK werd op het laatste moment aan de kalender toegevoegd om de beste spelers in de aanloop naar het nieuwe seizoen nog ritme op te laten doen. Kiki Bertens ontbrak door een blessure.

De finale van de mannen gaat zondag tussen Botic van de Zandschulp en Jelle Sels.