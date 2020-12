Craig Tiley, de toernooibaas van de Australian Open, verwacht dat Roger Federer in februari van de partij zal zijn tijdens de eerste Grand Slam van het tennisseizoen. De Zwitser sprak eerder nog zijn twijfels uit over zijn deelname in Melbourne.

De 39-jarige Federer is op de weg terug na een langdurige knieblessure, waardoor hij sinds februari (demonstratiewedstrijd tegen Rafael Nadal) niet meer in actie is gekomen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar hoopte inmiddels weer helemaal fit te zijn, maar zei vorige week nog dat "het krap wordt voor de Australian Open".

"Alle toppers hebben hun deelname toegezegd, inclusief Roger Federer", laat Tiley zondag weten. "We hebben contact gehad met hem en zijn begeleidingsteam en hij volgt zijn gebruikelijke trainingsprogramma." Federer bereidt zich momenteel in Dubai voor op de start van het tennisseizoen.

De Australian Open werd donderdag vanwege de coronacrisis met drie weken uitgesteld. Doordat alle buitenlandse deelnemers in Melbourne twee weken in quarantaine moeten, begint het toernooi pas op 8 februari. De nieuwe startdatum komt de herstellende Federer niet slecht uit.

"Hij heeft inderdaad gezegd dat 8 februari hem beter uitkomt en Federer heeft mij gezegd dat hij komt", aldus Tiley. "Maar alles hangt natuurlijk wel af van hoe de komende weken de trainingen verlopen en hoe zijn lichaam reageert op de operatie."

Federer won de Australian Open in totaal zes keer. De laatste keer was in 2018 en dat is tot dusver ook zijn laatste Grand Slam-titel. Novak Djokovic is de titelverdediger.