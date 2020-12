Toernooibaas Craig Tiley heeft ondanks de omstandigheden hoge verwachtingen van de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van 2021 begint op 8 februari, drie weken later dan gepland, zo werd donderdag al bekend.

"Het wordt een historische Australian Open op zo veel terreinen", zei de 58-jarige Tiley zaterdag bij de presentatie van zijn plannen. Hij vindt dat het toernooi niet hoeft te lijden onder alle aanpassingen.

"Voor het eerst in ruim honderd jaar beginnen we in februari. We kijken ernaar uit om de spelers een van hun beste ervaringen van het jaar te bezorgen. Het is van groot belang dat ze een goede voorbereiding hebben en dat ze continu in een COVID-19-vrije omgeving zijn."

Die voorbereiding begint voor de vrouwen op 5 januari met een toernooi in Abu Dhabi, zo werd zaterdag bekend. Het was al bekend dat het seizoen voor de mannen op diezelfde dag begint met toernooien in Delray Beach en Antalya.

Kiki Bertens doet zeer waarschijnlijk niet mee aan de Australian Open. Foto: Pro Shots

Australian Open-deelnemers leven in bubbel

Vervolgens staan van 10 tot en met 13 januari de kwalificaties voor de Australian Open op het programma, die vanwege de coronapandemie niet in Australië worden gespeeld. De vrouwen reizen af naar Dubai en de mannen melden zich in Doha.

Alle Australian Open-deelnemers melden zich vanaf 15 januari in Melbourne, waar ze eerst twee weken in quarantaine moeten en in een strikte bubbel leven. Ze krijgen hotels toegewezen en mogen maximaal vijf uur per dag trainen.

Bij de vrouwen zal Kiki Bertens zeer waarschijnlijk niet meedoen. Nederlands beste tennisster herstelt nog van een operatie aan haar achillespees. Arantxa Rus is bij afwezigheid van Bertens de enige Nederlandse tennisser met een rechtstreeks ticket.