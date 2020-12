De Australian Open, de eerste Grand Slam van het jaar, is met drie weken uitgesteld en begint op 8 februari. Daardoor verschuiven verschillende tennistoernooien in het begin van 2021, waaronder het ABN AMRO Tournament in Rotterdam.

Doordat alle buitenlandse deelnemers van de Australian Open in Melbourne twee weken in quarantaine moeten, wordt het kwalificatietoernooi verplaatst. Dat zal van 10 tot 13 januari worden gehouden in de Qatarese hoofdstad Doha.

Tussen 31 januari en 6 februari staan in de Australische stad twee voorbereidingstoernooien op het programma. Ook is dan de ATP Cup, het landentoernooi dat vorig jaar voor het eerst werd gehouden met Servië van kopman Novak Djokovic als winnaar.

De uitstel naar 8 februari van de Australian Open heeft ook gevolgen voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, dat van 6 tot en met 14 februari op de kalender staat. Dat toernooi moet op zoek naar een nieuwe datum.

Spelers die niet meedoen aan de kwalificatie voor de Australian Open, kunnen begin volgende maand (5-13 januari) een toernooi spelen in Delray Beach of in Antalya. De toernooien van Auckland, New York en Pune zijn geschrapt, voor het toernooi van Rio de Janeiro wordt een nieuwe datum gezocht.

Rus als enige Nederlander direct geplaatst voor hoofdtoernooi

Kiki Bertens slaat de Australian Open zo goed als zeker over. De nummer negen van de wereld bij de vrouwen is herstellende van een operatie aan een achillespees.

Arantxa Rus, 74e op de wereldranglijst, is automatisch toegelaten tot het hoofdtoernooi. Zeven Nederlandse mannen en vrouwen doen mee aan de kwalificaties.