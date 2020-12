De Australian Open, de eerste Grand Slam van het jaar, begint volgend jaar op 8 februari. Dat is drie weken later dan de oorspronkelijke start op 18 januari.

Ook het kwalificatietoernooi is verplaatst, zo werd donderdag bekend. Dat zal van 10 tot 13 januari worden gehouden in de Qatarese hoofdstad Doha.

De tennissers die zich kwalificeren, hebben zodoende voldoende tijd om in Melbourne in quarantaine te gaan. Vanwege het coronavirus is er door de organisatoren en de tennisbond wekenlang overlegd over hoe de organisatie van het toernooi voor mannen en vrouwen aangepakt moet worden.

In totaal doen er zeven Nederlanders mee aan het kwalificatie van de Australian Open. Doordat deelname van Kiki Bertens vanwege een achillespeesblessure twijfelachtig is, zal Arantxa Rus mogelijk de enige Nederlandse zijn die rechtstreeks tot het hoofdtoernooi wordt toegelaten.

ATP-toernooi Rotterdam moet op zoek naar nieuwe datum

Dit uitstel naar 8 februari heeft ook gevolgen voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, dat van 6 tot en met 14 februari op de kalender staat. Dat toernooi moet op zoek naar een nieuwe datum.

Het tennisseizoen begint op 4 januari met toernooien in het Amerikaanse Delray Beach voor de mannen en in Abu Dhabi voor de vrouwen.