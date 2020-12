Paul Haarhuis stopt begin volgend jaar als captain van de Nederlandse tennissters. De ontmoeting met China in de Billie Jean King Cup (de nieuwe naam van de Fed Cup) wordt zijn laatste klus.

De 54-jarige Haarhuis blijft wel aan als captain van het Nederlandse Davis Cup-team. Tennisbond KNLTB zegt na de wedstrijd van de Nederlandse vrouwen tegen China op zoek te gaan naar een vervanger.

Haarhuis volgde in 2014 Manon Bollegraf als captain van de tennissters. Het begin was uiterst succesvol met acht opeenvolgende zeges. In 2016 reikte de ploeg onder aanvoering van Kiki Bertens tot de halve finales.

Later koos Bertens er steeds vaker voor haar eigen carrière de voorkeur te geven, met mindere resultaten van Oranje tot gevolg. Begin dit jaar werd er verloren van Wit-Rusland en dat betekende alweer de vijfde nederlaag op rij.

Het duel met China wordt op 5 en 6 februari 2021 in Den Bosch gespeeld. De winnaar plaatst zich voor de kwalificatieronde voor het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup.

Haarhuis is een oud-wereldtopper in het dubbelspel. Hij won in de jaren negentig met Jacco Eltingh alle Grand Slam-toernooien en met Jevgeni Kafelnikov in 2003 Roland Garros. In het enkelspel was een kwartfinaleplaats in 1991 op de US Open zijn beste resultaat.