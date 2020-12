Michaëlla Krajicek stopt met het spelen van professioneel tennis. De 31-jarige Zuid-Hollandse ondervindt te veel last van haar knie en moet noodgedwongen haar carrière beëindigen.

Krajicek, de halfzus van oud-wereldtopper Richard Krajicek, speelde begin 2019 haar laatste wedstrijd. Ze was er afgelopen zomer nog van overtuigd dat ze haar rentree kon maken in het profcircuit, maar dat blijkt dus uiteindelijk niet het geval.

"Ik heb ontzettend hard gewerkt om mezelf zo fit mogelijk te krijgen en weer op het hoogste niveau actief te kunnen zijn. Helaas, zoals zo vaak in het verleden, bezorgt mijn rechterknie mij te veel pijn om door te gaan", schrijft Krajicek woensdag op Instagram.

"Dit is niet een officieel vaarwel, maar een kans om iets te doen wat ik altijd al graag wilde. Mijn focus ligt nog steeds bij het tennis, maar dan vanuit een ander perspectief. Ik wil graag trainer worden en mijn kwaliteiten als commentator verbeteren."

Krajicek kende een veelbelovende start van haar loopbaan. Ze won als tiener in 2005 en 2006 drie WTA-toernooien (in Tasjkent, Hobart en Rosmalen) en stuntte in 2007 met een plek in de kwartfinales van Wimbledon.

Daarna ging het echter vooral door blessureleed bergafwaarts voor Krajicek. Ze moest liefst vijf keer worden geopereerd aan haar knie en zakte steeds verder weg op de wereldranglijst, waarop ze momenteel niet eens een ranking heeft.