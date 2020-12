Roger Federer moet de Australian Open begin volgend jaar mogelijk aan zich voorbij laten gaan. De 39-jarige Zwitser vreest niet op tijd hersteld te zijn van een langdurige knieblessure.

"Het wordt krap voor de Australian Open", zei Federer zondag tegen de Zwitserse radio- en tv-zender SRF. "Ik had gehoopt dat ik in oktober 100 procent fit zou zijn, maar helaas was ik dat niet en dat ben ik nog steeds niet. Ik zou verder willen zijn, maar ben wel tevreden met hoe het nu gaat."

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar maakte in juni, na een terugslag in zijn revalidatie, bekend dit jaar niet meer in actie te komen. Hij moest opnieuw geopereerd worden aan zijn knie.

"De tweede knieoperatie was een enorme domper, maar in de afgelopen zes maanden heb ik continu vooruitgang geboekt", liet hij weten. "Ik neem mijn tijd. De komende twee of drie maanden worden enorm belangrijk voor mij."

Roger Federer en Rafael Nadal speelden in februari in Zuid-Afrika tegen elkaar in een demonstratiewedstrijd. (Foto: ANP)

Australian Open mogelijk verplaatst naar februari

Begin dit jaar speelde Federer op de Australian Open zijn laatste officiële partij. De huidige nummer vijf van de wereldranglijst moest in de halve eindstrijd zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic.

Vooralsnog begint de komende editie van de Australian Open op 18 januari. De organisatie van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar zou vanwege de coronacrisis wel overwegen om het evenement te verplaatsen naar februari.

Federer schreef de Australian Open zes keer op zijn naam. Begin 2018 veroverde hij in Melbourne zijn tot dusver laatste Grand Slam-titel.