Kiki Bertens blijft hopen dat ze begin volgend jaar mee kan doen aan de Australian Open. Nederlands beste tennisster herstelt van een operatie aan haar achillespees en doet er alles aan om zo snel mogelijk terug te zijn.

Eind oktober maakte Bertens bekend dat ze als gevolg van de medische ingreep maanden uit de roulatie is en dat ze het eerste Grand Slam-toernooi van 2021 zou missen.

De Australian Open zou oorspronkelijk halverwege januari beginnen, maar de start werd onlangs uitgesteld vanwege de coronapandemie. Bertens houdt de deur daardoor op een kier, al blijft ze reëel.

"Het komt denk ik te vroeg. Het begint over anderhalve maand, op 8 februari, dus dat wordt heel krap", zei de 28-jarige Bertens maandag in het Ziggo Sport-programma Peptalk.

"De artsen hebben gezegd dat ik het waarschijnlijk niet ga redden, maar ik ga er gewoon alles aan doen. Lukt het niet, dan lukt het niet en leg ik me daarbij neer. Ik ga in ieder geval heel hard werken."

'Roland Garros en Spelen zijn mooie momenten'

Bertens had al langer last van haar achillespees, die haar bij onder meer Roland Garros in oktober hinderde. Na haar uitschakeling in de vierde ronde zette ze direct een punt achter haar seizoen. In 2021 is Roland Garros wederom een van haar hoofddoelen.

"Samen met de Olympische Spelen zijn dat voor mij de mooie momenten", zei ze. "Roland Garros is op de ondergrond waarop ik het tot nu toe het best heb gedaan. Het zou heel mooi zijn om daar nog een keer heel ver te komen."

Bertens, die dit jaar in Sint-Petersburg haar tiende WTA-titel pakte maar teleurstelde op de Grand Slam-toernooien, sluit 2020 af als de nummer negen van de wereld.