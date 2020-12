De WTA gaat toernooien vanaf 2021 dezelfde categorieën meegeven als de ATP al jaren bij de mannen doet. De tennisbond voor vrouwen wil het op die manier overzichtelijker maken voor de fans.

Afgelopen seizoen hanteerde de WTA nog vijf verschillende termen om het niveau van een toernooi aan te duiden. Van toonaangevend naar minder belangrijk: Premier Mandatory, Premier 5, Premier, International en 125.000 dollar-toernooien.

De ATP daarentegen gebruikt hele andere en bovendien minder termen: ATP 1000, ATP 500 en ATP 250-toernooien. Vanaf volgend seizoen volgt de WTA het voorbeeld van de mannenbond, al komt er bij de vrouwen met WTA 125 nog wel een categorie bij.

De punten die voor de ranking te verdienen zijn, blijven hetzelfde. Dat geldt ook voor het prijzengeld. De WTA, die woensdag ook een nieuw logo onthulde, benadrukt dat de nieuwe structuur puur bedoeld is om het voor de fans minder ingewikkeld te maken.

Dat er überhaupt nog twee aparte bonden voor mannen en vrouwen zijn, is tennissers al langer een doorn in het oog. Roger Federer riep in mei 2020 op tot een fusie van de WTA en de ATP en kreeg bijval van onder anderen Rafael Nadal en Andy Murray, maar het lijkt er voorlopig niet van te komen.

Directeur Steve Simon van de WTA liet wel weten achter een mogelijke fusie te staan. "Ik ben de eerste die een fusie steunt, want dan zitten de commercie en strategie allemaal op één lijn. Het is een lange en bochtige weg, maar een fusie lijkt me heel logisch."