De kans wordt steeds groter dat de start van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, met een of twee weken wordt uitgesteld. De minister van sport van de staat Victoria noemde die optie woensdag "hoogstwaarschijnlijk".

Het tennistoernooi in Melbourne, dat op 18 januari moet beginnen, heeft te lijden onder de coronamaatregelen. De organisatoren en de regering van Victoria zijn al weken in gesprek over de voorwaarden waaronder gespeeld kan worden.

"Er liggen meerdere datums op tafel", aldus Victoria's sportminister Martin Pakula. "Ik denk dat een verplaatsing met een of twee weken het meest waarschijnlijk is, maar het is niet de enige optie. Zoals jullie weten werd Roland Garros met enkele maanden uitgesteld en ging Wimbledon zelfs helemaal niet door."

Recent spraken toptennissers al hun zorgen uit over de start van het nieuwe seizoen in Australië. Door de regelgeving in Victoria kunnen ze mogelijk al minder of helemaal geen voorbereidende toernooien spelen.

Het plan was dat de spelers halverwege december in Australië zouden arriveren om na een quarantaineperiode in januari aan het seizoen te beginnen, maar waarschijnlijk wordt dat op zijn vroegst pas eind december.

Dan Andrews, de premier van Victoria, hield in de afgelopen weken vertrouwen en is nog steeds hoopvol. "De Australian Open komt er, maar het zal anders zijn. Ik denk dat het toernooi niet veel later zal worden gehouden dan normaal."

De Australian Open werd vorig jaar bij de mannen gewonnen door Novak Djokovic. Bij de vrouwen ging de titel naar Sofia Kenin. (Foto: Pro Shots)