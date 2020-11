Marco Kroes, de coach van Wesley Koolhof, wil in 2021 met zijn pupil een aanval doen op de nummer één-positie op de wereldranglijst in het dubbelspel. De 31-jarige Gelderlander veroverde zondag als vierde Nederlander de titel bij de ATP Finals.

Koolhof won samen met de even oude Kroaat Nikola Mektic het prestigieuze eindejaarstoernooi in Londen. Ze sloten daarmee hun eerste en enige seizoen als koppel in stijl af, want ze bereikten eerder ook al de finale van de US Open, die wel verloren ging.

Kroes voorspelde het huidige succes van Koolhof al bijna drie jaar geleden. Voorafgaand aan de Australian Open in 2018 liet hij weten dat het doel voor Koolhof, die op dat moment 56e op de wereldranglijst stond, moest zijn om zich te plaatsen voor de ATP Finals en mee te spelen om de titel op een Grand Slam.

"Ik heb altijd gezegd dat hij de beste dubbelaar ter wereld kan worden", aldus Kroes bijna drie jaar later, na het succes van Koolhof bij zijn debuut op de ATP Finals. "En voor mij is hij momenteel ook de beste dubbelspeler ter wereld. Een coach moet geloven in zijn speler en dat doe ik ook heel erg."

"Het moest alleen allemaal een keer goed vallen en dat is op de ATP Finals gebeurd, op het WK. We zijn gewoon wereldkampioen, hè? Ik had mezelf voorgenomen geen emoties te laten zien, maar ik hield het ook niet meer. Ik brak ook. We hebben samen zo veel meegemaakt en afgelopen week was echt een rollercoaster."

Wesley Koolhof en Nikola Mektic met de trofee van het dubbelspel op de ATP Finals. (Foto: Pro Shots)

'Nu beginnen we weer aan een nieuw hoofdstuk'

Voorafgaand aan de eerste training op de ATP Finals kwam Mektic met de mededeling dat hij voor volgend seizoen een nieuwe partner heeft gevonden. En dat terwijl de twee hadden afgesproken hun succesvolle eerste jaar samen een vervolg te geven in 2021.

"Dat was niet leuk, maar we besloten direct om het uit te praten en door te schakelen", vertelt Kroes. "Vanaf de eerste seconde hebben we gezegd: we gaan er geen woorden aan vuil maken en gaan er hier vol voor. Dat is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Nu beginnen we weer aan een nieuw hoofdstuk."

Na een korte periode van rust begint over twee weken alweer de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Koolhof gaat verder met de Pool Lukasz Kubot (de nummer tien van de wereld), terwijl Mektic in zee gaat met zijn landgenoot Mate Pavic (de nummer vier van de wereld).

"Veel tennissers gaan naar de Bahama's of de Malediven, Wesley en ik blijven lekker thuis. Lekker thuis op de bank met de afstandsbediening in de hand, alles laten bezinken. We worden nu geleefd. But we are still not done, we want to be number one", besluit Kroes.