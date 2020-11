Daniil Medvedev vindt dat hij zondagavond met zijn zege op Dominic Thiem in de eindstrijd van de ATP Finals heeft aangetoond dat hij meekan in de wereldtop. De 24-jarige Rus, die op weg naar de finale al afrekende met Novak Djokovic en Rafael Nadal, was in een spannende driesetter te sterk voor de Oostenrijker.

"Dit was de moeilijkste overwinning uit mijn leven", zei Medvedev na de finale in Londen, waar hij na bijna drie uur met 4-6, 7-6 (2) en 6-4 zegevierde. "Dominic is echt een heel lastige tennisser om tegen te spelen en ik denk dat hij tegen mij op zijn best was. Zo voelde het in ieder geval wel tijdens de wedstrijd."

De 27-jarige Thiem won de eerste set met 6-4 en leek in het tweede bedrijf op weg naar de zege, maar liet drie breakpoints onbenut. In de tiebreak trok Medvedev aan het langste eind en in de beslissende derde set had de Rus aan één break op 2-2 genoeg om de finale in zijn voordeel te beslissen.

"In de derde set kreeg ik door dat Dominic vermoeid was. Hij liep wat minder snel en miste een paar ballen", constateerde Medvedev. "Hem in een driesetter moe maken, is een geweldige prestatie. Dominic heeft misschien niet zo veel Grand Slam-titels, maar hij speelde als een van de beste spelers in de historie van de sport."

Daniil Medvedev veroverde de negende ATP-titel uit zijn loopbaan. (Foto: Pro Shots)

'Ik moet dit vaker laten zien'

Het was pas de tweede keer dat Medvedev meedeed aan de ATP Finals; vorig jaar strandde hij door drie nederlagen roemloos in de groepsfase. Dit jaar ging het hem veel beter af. De nummer vier van de wereld won in de groepsfase al zijn wedstrijden zonder setverlies - waaronder die tegen Djokovic - en rekende in de halve finales af met Nadal.

"Het is echt geweldig om de beste spelers ter wereld hier te verslaan. Dit betekent heel veel voor mij en het laat ook zien waar ik toe in staat ben. Ik moet het alleen wat vaker laten zien", aldus Medvedev, die als eerste speler ooit de top drie van de plaatsingslijst versloeg op de ATP Finals.

"Als je naar het hele toernooi kijkt, dan was hij de beste speler", gaf Thiem ruiterlijk toe. "Daniil verloor in de groepsfase geen set en was daarna ook nog eens te sterk voor de nummers twee en drie van de wereld. Hij heeft deze titel zeker verdiend."

Medvedev veroverde in Londen de negende ATP-titel uit zijn loopbaan. De drievoudig winnaar van een Masters-toernooi stond in zijn loopbaan nog maar één keer in de finale van een Grand Slam-toernooi: in de US Open-finale van 2019 was Nadal in vijf sets te sterk.