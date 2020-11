Wesley Koolhof is zeer trots op het veroveren van de dubbeltitel op de ATP Finals. De Gelderlander werd zondag de vierde Nederlander ooit die het prestigieuze eindejaarstoernooi op zijn naam schreef.

"We zijn bijzonder blij met de overwinning", jubelde Koolhof, die debuteerde op de ATP Finals, na de eindstrijd in Londen. "Dit is geen slecht moment voor een eerste titel. Het was al een droom om me te kwalificeren voor dit toernooi. Dit is iets heel groots."

De 31-jarige Koolhof was met zijn partner Nikola Mektic in de finale te sterk voor Jürgen Melzer en Édouard Roger-Vasselin. Het Nederlands-Kroatische duo versloeg de Oostenrijker en de Fransman na een supertiebreak: 6-2, 3-6 en 10-5.

Voor Koolhof en Mektic betekende het hun eerste titel samen. De twee vormden sinds het begin van dit seizoen een duo. De Nederlander won begin dit jaar ook het ATP-toernooi in Doha, met de Indiër Rohan Bopanna.

Wesley Koolhof en Nikola Mektic boekten hun eerste toernooizege als duo. (Foto: Pro Shots)

'Heb altijd tegen Rojer opgekeken'

Met de titel trad Koolhof in de voetsporen van Jacco Eltingh, Paul Haarhuis en Jean-Julien Rojer. Eltingh en Haarhuis grepen de dubbeltitel op de ATP Finals in 1993 en 1998. Rojer was samen met de Roemeen Horia Tecau de beste in 2015.

"Paul en Jacco behoorden tot de beste spelers en waren misschien wel het beste dubbelkoppel voor de Bryans (Bob en Mike Bryan, red.)", zei een trotse Koolhof. "Zij hebben zo veel bereikt en het is leuk om hun namen hier twee keer op de muur te zien bij het betreden van het centercourt."

"Ook Rojer staat erbij. Ik heb altijd tegen hem opgekeken en geprobeerd hem voorbij te streven", vervolgde de nummer dertien van de wereld in het dubbelspel. "Hij was altijd de nummer één van Nederland. Het betekent veel voor me dat ik in een rijtje met deze drie grote Nederlandse namen sta."

Koolhof en Mektic speelden op de ATP Finals voor het laatst samen. Ze bereikten dit jaar onder meer de US Open-finale en de halve eindstrijd op Roland Garros. De Pool Lukasz Kubot is volgend jaar de dubbelpartner van Koolhof.