Daniil Medvedev heeft zondag voor het eerst in zijn loopbaan de ATP Finals gewonnen. De Rus was in de spannende en gelijkopgaande eindstrijd in Londen met 4-6, 7-6 (2) en 6-4 nipt te sterk voor Dominic Thiem, die voor het tweede jaar op rij de finale van de ATP Finals verloor.

Medvedev voltooide met zijn zege op Thiem tevens een fraai huzarenstukje. De Rus versloeg met Thiem, Rafael Nadal en Novak Djokovic in Londen de volledige top drie van de wereldranglijst. Thiem greep voor het tweede jaar op rij naast de eindzege op de ATP Finals, nadat vorig jaar Stéfanos Tsitsipás in de finale in drie sets te sterk was gebleken.

Thiem kreeg in de tien minuten durende tweede game meteen twee breekpunten tegen, maar haalde met grote moeite toch zijn eerste opslagbeurt binnen. Daarna ging het beter lopen bij de als derde geplaatste Oostenrijker, die aan een break in de vijfde game genoeg had om de eerste set te pakken.

In de tweede set ging de strijd ondanks meerdere breekkansen volledig gelijk op, en moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin kwam Thiem op 0-2, maar vervolgens won Medvedev zeven punten op rij en dwong hij daarmee een beslissende derde set af.

De Russische nummer vier van de wereld haalde veel vertrouwen uit de tiebreak, want in de derde set zette was hij duidelijk de bovenliggende partij tegen Thiem, die één plek hoger staat op de wereldranglijst. In de derde game liet Medvedev nog drie breekpunten liggen, maar twee games later was het wel raak. Vervolgens hield hij zijn zenuwen in bedwang en sloeg hij toe op zijn eerste matchpoint.

De 24-jarige Medvedev pakte met zijn overwinning de grootste zege in zijn loopbaan en zijn negende ATP-titel in totaal. Begin november was hij nog de beste op het ATP-toernooi van Parijs, zijn enige andere titel van 2020.

Dominic Thiem verloor voor het tweede jaar op rij de finale op de ATP Finals. (Foto: Pro Shots)