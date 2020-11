Wesley Koolhof heeft zondag bij de ATP Finals in Londen de dubbeltitel veroverd. De Nederlander was met zijn partner Nikola Mektic in de finale in drie sets te sterk voor Jürgen Melzer en Édouard Roger-Vasselin.

De 31-jarige Koolhof en de even oude Mektic, de nummers vijf van de plaatsingslijst, klopten Melzer en Roger-Vasselin met 6-2, 3-6 en 10-5. De partij op het hardcourt in de O2 Arena nam één uur en achttien minuten in beslag.

Koolhof en Mektic begonnen goed aan de partij en namen meteen een break voorsprong. Het Nederlands-Kroatische koppel liep snel uit naar 5-1 en pakte de eerste set binnen een half uur.

In het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid. Melzer en Roger-Vasselin kwamen in de vierde game een break voor en gaven die niet meer uit handen.

Hierdoor moest er een supertiebreak aan te pas komen. Daarin namen Koolhof en Mektic een 4-1-voorsprong, maar Melzer en Roger-Vasselin knokten zich terug naar 5-5. Vervolgens pakten de Oostenrijker en de Fransman geen punt meer en werd de partij beslist door een dubbele fout.

Vreugde bij Nikola Mektic en Wesley Koolhof na het beslissende punt. (Foto: Pro Shots)

Koolhof treedt in voetsporen Eltingh en Haarhuis

Koolhof, die debuteerde op de ATP Finals, is de vierde Nederlander die dubbeltitel grijpt op het prestigieuze eindejaarstoernooi. Jean-Julien Rojer was samen met de Roemeen Horia Tecau de beste in 2015. Jacco Eltingh en Paul Haarhuis wonnen de voorloper van de ATP Finals in 1993 en 1998. In 1995 verloren ze de finale.

Koolhof en Mektic speelden op de ATP Finals voor het laatst samen. Ze bereikten dit jaar onder meer de US Open-finale en de halve eindstrijd op Roland Garros. De Pool Lukasz Kubot is volgend jaar de dubbelpartner van Koolhof.