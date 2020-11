Daniil Medvedev omschrijft de eindstrijd van de ATP Finals die hij zondag gaat spelen tegen Dominic Thiem als een schitterend affiche, al weet de Rus dat veel tennisliefhebbers liever een clash tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal hadden gezien.

De als vierde geplaatste Medvedev won zaterdag in Londen in een zinderende driesetter van Nadal (2). Eerder op de dag had Thiem (3), eveneens in een thriller, nummer één van de wereld Djokovic verslagen.

Medvedev wees na zijn overwinning op een bericht dat hij eerder op de dag had gezien op sociale media en dat massaal werd gedeeld. Daarin schreef iemand: 'Mijn verstand zegt dat Dominic en Daniil de finale gaan halen, maar mijn hart gaat uit naar Rafa en Novak.'

"Ik ben blij dat deze keer het verstand heeft gewonnen", lachte de 24-jarige Rus. "Het is prachtig dat wij erin zijn geslaagd om twee van de grootste spelers in de historie van onze sport te verslaan. Ik denk dat het geweldig is voor het tennis dat wij de boel opschudden."

Rafael Nadal moet blijven wachten op zijn eerste eindzege bij de ATP Finals. (Foto: Pro Shots)

Nadal: 'Heb hier een grote kans laten liggen'

Nadal deelde dat gevoel vanzelfsprekend niet. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die het eindejaarstoernooi opvallend genoeg nog nooit wist te winnen, sprak van een gemiste kans.

"Details hebben een groot verschil gemaakt", zei de Spanjaard nadat hij na ruim 2,5 uur aan het kortste eind had getrokken. "Ik speelde op de beslissende momenten gewoon niet goed genoeg. Ik heb het gevoel dat ik hier een hele grote mogelijkheid heb laten liggen."

Nadal richt zijn blik na een seizoen waarin hij zijn dertiende Roland Garros-titel pakte alweer op volgend jaar. "De motivatie is er nog steeds. Ik ga de komende tijd hard werken om weer helemaal klaar te zijn om nieuwe doelen te bereiken."

De finale tussen Thiem en Medvedev in de O2 Arena begint om 19.00 uur. De Oostenrijker verloor vorig jaar de finale van Stéfanos Tsitsipás, de Rus staat voor het eerst in de eindstrijd.