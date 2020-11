Daniil Medvedev heeft zaterdag voor de eerste keer in zijn loopbaan de finale van de ATP Finals gehaald. De Russische nummer vier van de wereld was in de halve eindstrijd te sterk voor Rafael Nadal.

Na een lange partij van ruim 2,5 uur stond er 3-6, 7-6 (4) en 6-3 op het scorebord in de O2 Arena in Londen. Medvedev sloeg in de negende game van de beslissende set toe op zijn eerste matchpoint.

De 24-jarige Rus is er pas voor de tweede keer bij op het prestigieuze eindejaarstoernooi. Vorig jaar speelde hij een bijrol door niet voorbij de groepsfase te komen.

Nadal had voor de derde keer de finale van de ATP Finals kunnen halen, het toernooi dat hij nog nooit won. In de eindstrijd van 2010 verloor de Spanjaard van Roger Federer en drie jaar later was Novak Djokovic te sterk in de finale van het prestigieuze eindejaarstoernooi.

Eerder op de dag had Dominic Thiem de finale gehaald door nummer één van de wereld Djokovic uit te schakelen. De Oostenrijker was in een meeslepend gevecht met 7-5, 6-7 (10) en 7-6 (5) te sterk.

Medvedev kan in Londen zijn tweede grote toernooizege van het jaar boeken. Eerder was hij de beste op het Masters-toernooi van Parijs. Bovendien kan hij revanche nemen op Thiem, die hem eerder dit jaar de weg naar de US Open-finale versperde.

Rafael Nadal baalt na een verloren punt tegen Daniil Medvedev. (Foto: Pro Shots)