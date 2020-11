Dominic Thiem is verrast dat hij zaterdag in de halve finale van de ATP Finals tegen Novak Djokovic nerveus werd. De Oostenrijker dacht dat hij door zijn zege op de US Open in september relaxter zou zijn op beslissende momenten in een wedstrijd. Hij won wel.

"Dit was een mentaal gevecht. De tiebreak van de tweede set was zo spannend. Ik dacht dat ik na mijn eerste Grand Slam-titel in New York op zulke momenten wat rustiger zou zijn, maar nee. Ik was net zo nerveus als daarvoor", zei Thiem na de partij in Londen.

De 27-jarige Thiem kon na bijna drie uur als winnaar van de baan stappen tegen Djokovic: 7-5, 6-7 (10) en 7-6 (5). De nummer drie van de wereld kreeg in de tweede set al vier matchpoints, maar benutte die niet. In de tiebreak van de derde set lukte het op zijn zesde machtpoint wél.

"Alle partijen hier op de ATP Finals zijn zo close, maar dat komt omdat de beste tennissers ter wereld hier tegenover elkaar staan", vervolgde Thiem. "Daarom ben ik zo ongelofelijk blij dat ik heb gewonnen. Ik ga me nu klaarmaken voor de finale van morgen."

Novak Djokovic feliciteert Dominic Thiem. (Foto: Pro Shots)

Djokovic: 'Thiem vanaf 0-4 echt ongelofelijk'

Djokovic verweet zichzelf na de wedstrijd niets en was lovend over zijn tegenstander uit Oostenrijk. De Serviër blijft door de nederlaag op vijf titels staan op de ATP Finals, één minder dan recordhouder Roger Federer.

"Wat Dominic in de tiebreak van de derde set vanaf 0-4 deed, was echt ongelofelijk", zei Djokovic, die Thiem in de beslissende tiebreak bij die stand zes punten op rij zag maken. "Hij deed alles goed. Ik kan hem alleen maar feliciteren, want ik speelde niet eens slecht daar."

"Ik zat bij alle punten in de rally en speelde niet geforceerd, maar hij overklaste me en was gewoon geweldig. Wat kan je daaraan doen?", aldus Djokovic, die het kalenderjaar 2020 ondanks zijn uitschakeling wel afsluit als nummer één van de wereld.