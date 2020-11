Dominic Thiem heeft zaterdag voor het tweede jaar op rij de eindstrijd op de ATP Finals bereikt. De Oostenrijker was in Londen in drie spannende sets met ook twee zenuwslopende tiebreaks te sterk voor Novak Djokovic.

De 27-jarige Thiem, die vorig jaar de finale verloor van Stéfanos Tsitsipás, benutte na bijna drie uur zijn zesde matchpoint: 7-5, 6-7 (10) en 7-6 (5). Thiem sloeg over de hele partij aanzienlijk meer winners (47 om 19) en onnodige fouten (35 tegenover 25) dan de zes jaar oudere Djokovic.

Thiem pakte in de eerste set bij een stand van 5-5 zijn enige breekkans. De nummer drie van de wereld serveerde de openingsset vervolgens koelbloedig uit. In de tweede set vielen geen breaks. Djokovic kreeg bij een 6-5-voorsprong twee setpunten, maar Thiem werkte beide kansen weg en sleepte er een tiebreak uit.

In die tiebreak hielden beide spelers hun voorsprong maar niet vast. Thiem kreeg in totaal vier matchpoints, waarvan twee op eigen service, maar de US Open-winnaar verzilverde die niet. Djokovic sloeg wel toe bij zijn tweede setpunt door een bal in het net van Thiem.

Ook de beslissende derde set leverde door het uitblijven van breaks een tiebreak op. Djokovic snelde naar 0-4 en leek de partij in de tas te hebben, maar Thiem knokte zich terug en kwam op 6-4. Het eerste matchpoint van die tiebreak wist de Serviër nog weg te slaan, maar het punt daarna was wel een prooi voor de Oostenrijker.

Rafael Nadal en Daniil Medvedev bepalen later op de dag wie zondag de tegenstander wordt van Thiem in de finale.

Dominic Thiem was zaterdag nipt te sterk voor Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)