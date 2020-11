Wesley Koolhof heeft zaterdag de finale van het dubbelspel op de ATP Finals bereikt. De Nederlander was met zijn partner Nikola Mektic in twee sets te sterk voor Marcel Granollers en Horacio Zeballos.

De 31-jarige Koolhof en de even oude Mektic hadden tegen hun Spaanse en Argentijnse tegenstander in beide sets aan één break genoeg om de partij in Londen over de streep te trekken: 6-3 en 6-4.

Koolhof, die debuteert op de ATP Finals, is de vierde Nederlander die de finale van het prestigieuze eindtoernooi weet te bereiken. Jean-Julien Rojer was samen met de Roemeen Horia Tecau de beste in 2015. Jacco Eltingh en Paul Haarhuis wonnen de voorloper van de ATP Finals in 1993 en 1998 en verloren de finale in 1995.

De tegenstander van Koolhof en Mektic in de finale wordt zaterdagavond bekend. Jürgen Melzer en Édouard Roger-Vasselin nemen het dan op tegen Rajeev Ram en Joe Salisbury. De eindstrijd staat zondag op het programma.

Koolhof en Mektic spelen op de ATP Finals hun laatste toernooi samen. De geboren Gelderlander en de Kroaat bereikten dit jaar onder meer de US Open-finale en de halve eindstrijd op Roland Garros. De Pool Lukasz Kubot is volgend jaar de dubbelpartner van Koolhof.