Novak Djokovic heeft Alexander Zverev vrijdagavond een hart onder de riem gestoken. De Duitser ligt al weken onder vuur omdat hij door zijn voormalige vriendin Olga Sharypova wordt beschuldigd van mishandeling.

Sharypova claimde vorige week in een interview met Racquet Magazine dat ze gedurende haar relatie met Zverev het slachtoffer is geworden van huiselijk geweld. Volgens de voormalige tennisster werd ze door de 23-jarige Duitser onder meer in haar gezicht geslagen en met haar hoofd tegen de muur geduwd.

Hoewel Zverev alle aantijgingen stellig ontkent, ontkomt de huidige nummer zeven van de wereld er bij toernooien niet aan om vragen te beantwoorden over de zaak. Djokovic, die zich vrijdag door een overwinning op Zverev - 6-3 en 7-6 (4) - bij de laatste vier op de ATP Finals voegde, heeft met zijn collega te doen.

"Ik ken Sascha (bijnaam Zverev, red.) al heel erg lang en ik heb altijd een geweldige band met hem gehad. Hij is een heel aardige jongen met een geweldige familie waar ik veel respect voor heb", zei de 33-jarige Djokovic op zijn persconferentie.

"Het is dan triest om te horen dat hij door een moeilijke periode gaat. Uiteraard ben ik tegen elke vorm van geweld en weet ik wat er speelt. Maar we moeten afwachten tot duidelijk is wat er daadwerkelijk is gebeurd."

Alexander Zverev wordt door zijn ex-vriendin beschuldigd van mishandeling. (Foto: Pro Shots)

Djokovic wil gesprekspartner zijn voor Zverev

De prestaties van Zverev lijken niet onder de beschuldigingen te lijden, want de verliezend US Open-finalist van dit jaar bereikte begin deze maand nog de finale van het Masters-toernooi in Parijs en in oktober won hij beide edities van het ATP-toernooi in Keulen. Djokovic benadrukt dat Zverev niet anders wordt behandeld door de andere spelers.

"Iedereen gedraagt zich in de kleedkamer hetzelfde tegenover hem. We hebben niet samen over de zaak gepraat, maar ik heb hem gezegd dat ik er voor hem ben als hij erover wil praten", aldus de Serviër.

"Tot dusver lijkt het erop dat Sascha goed met de situatie omgaat, getuige zijn resultaten in de afgelopen anderhalve maand. Hopelijk kan hij dit snel achter zich laten en zich weer op zijn carrière en zijn toekomst richten."

Ook Zverev kreeg na zijn partij tegen Djokovic weer vragen over de beschuldigingen, maar hij vindt dat er inmiddels genoeg over is gezegd. "De relatie tussen de spelers en mij verandert niet. Ik wens Novak veel succes voor de rest van dit toernooi en verder heb ik er niks over te zeggen."