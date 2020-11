Novak Djokovic heeft zich donderdag geplaatst voor de halve eindstrijd van de ATP Finals. De huidige nummer één van de wereld rekende in de beslissende groepswedstrijd in twee sets af met Alexander Zverev.

De 33-jarige Djokovic was met 6-3 en 7-6 (4) te sterk voor de tien jaar jongere Zverev. De Serviër besliste de partij in de O2 Arena na ruim anderhalf uur op zijn eerste matchpoint.

Djokovic weet de nederlaag in zijn tweede groepsduel met Daniil Medvedev nog aan zijn fitheid, maar daar was in de partij tegen Zverev niets van te merken. Hij schoot uit de startblokken en brak zijn opponent al in diens eerste servicegame, waarna de Duitser de gehele eerste set achter de feiten aan bleef lopen.

In het tweede bedrijf waren beide spelers aan elkaar gewaagd, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin moest Zverev, ondanks een goede start met onder meer een ace, zijn meerdere erkennen in zijn opponent.

Dankzij de overwinning houdt Djokovic kans op zijn zesde titel op de ATP Finals. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar kan bij winst van het prestigieuze eindejaarstoernooi op gelijke hoogte komen met Roger Federer, die met zes titels het record op zijn naam heeft staan.

Novak Djokovic mag zich na de overwinning op Alexander Zverev opmaken voor de halve finale. (Foto: Pro Shots)

Medvedev treft Schwartzman

Later op de dag nemen Daniil Medvedev en Diego Schwartzman het tegen elkaar op in de laatste poulewedstrijd. Medvedev is al zeker van de eerste plek in de groep Tokio 1970 en daarmee een ticket voor de halve finales. Schwartzman is al uitgeschakeld en kan alleen de eer redden.

In de andere poule vielen donderdag de beslissingen. Dominic Thiem ging als nummer één door en Rafael Nadal pakte ten koste van titelhouder Stéfanos Tsitsipás de tweede plek. De halve finales staan zaterdag op het programma in Londen.