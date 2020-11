Jean-Julien Rojer gaat niet langer door met zijn dubbelpartner Horia Tecau. De Nederlander en de Roemeen hebben vrijdag besloten na zeven jaar de samenwerking te beëindigen. Rojer gaat verder met Marcelo Melo.

De 39-jarige Rojer en de vier jaar jongere Tecau veroverden samen onder meer twee Grand Slam-titels. In 2015 schreven ze Wimbledon op hun naam en twee jaar later triomfeerden ze op de US Open.

In totaal wonnen Rojer en Tecau twintig ATP-toernooien. Behalve op Wimbledon en de US Open waren ze succesvol op onder meer de ATP Finals en het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam (beide in 2015).

Rojer gaat vanaf komend seizoen een koppel vormen met de Braziliaan Melo. De voormalig nummer één van de wereld zette onlangs een punt achter zijn samenwerking met de Pool Lukasz Kubot, die de nieuwe dubbelpartner van Wesley Koolhof wordt.

Koolhof zal na de ATP Finals niet langer een duo vormen met Nikola Mektic. De Nederlander en de Kroaat bereikten eerder deze week bij hun debuut op het prestigieuze eindejaarstoernooi in Londen de halve finales.