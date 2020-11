Stéfanos Tsitsipás heeft spijt van de manier waarop hij donderdagavond tegen Rafael Nadal speelde in de laatste groepswedstrijd op de ATP Finals. De Griek ging in drie sets ten onder tegen de Spanjaard en slaagde er daardoor niet in de halve finales te bereiken in Londen.

"Eerlijk gezegd weet ik niet eens wat ik aan het doen was", zei Tsitsipás na zijn verlies in de O2 Arena (4-6, 6-4 en 2-6). "Ik speelde veel en veel te agressief en daardoor gaf ik Nadal op een gegeven moment gratis punten. Hij hoefde er niks voor te doen."

Mede door zijn slordige spel trok de 34-jarige Nadal, die slechts dertien onnodige fouten noteerde, na iets meer dan twee uur spelen aan het langste eind. Een bittere pil voor de 22-jarige Tsitsipás, die verder goed tegenstand bood en zich bij een zege ten koste van Nadal bij de laatste vier had gevoegd.

"Ik had het allemaal wat slimmer moeten aanpakken en meer geduld moeten opbrengen, maar dat gebeurde allemaal niet", baalde hij. "Mijn service was op de belangrijke momenten niet goed genoeg. Tegen zulke sterke tegenstanders moet je er altijd staan, en dat was bij mij niet het geval. Daar ben ik best teleurgesteld over."

Rafael Nadal maakt nog kans om de ATP Finals voor de eerste keer in zijn loopbaan te winnen. (Foto: Pro Shots)

Nadal kan ATP Finals voor het eerst winnen

Voor Nadal betekende zijn overwinning op Tsitsipás revanche voor vorig jaar. De nummer twee van de wereld won in 2019 in de groepsfase weliswaar ook van de talentvolle Griek, maar die overwinning was toen niet voldoende voor een plek in de halve finales - ook al boekte Nadal toen, net als nu, twee zeges in de groepsfase.

"Vorig jaar had ik een beetje pech, dus dit was een belangrijke wedstrijd voor mij", bekende Nadal, die eerder dit toernooi verloor van Dominic Thiem en won van Andrey Rublev. "Ik wilde deze partij heel graag winnen en dat is gelukt. In twee sets heb ik een heel hoog niveau laten zien, denk ik."

Nadal kan de ATP Finals voor de eerste keer in zijn loopbaan winnen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar bereikte in 2010 en 2013 al een keer de finale van het prestigieuze eindejaarstoernooi, maar toen dolf hij het onderspit tegen respectievelijk Roger Federer en Novak Djokovic.