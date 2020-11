Rafael Nadal heeft zich donderdag geplaatst voor de halve eindstrijd van de ATP Finals. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar rekende in de beslissende groepswedstrijd in drie sets af met titelverdediger Stéfanos Tsitsipás.

De 34-jarige Nadal, die de ATP Finals nog nooit won, ontdeed zich met 6-4, 4-6 en 6-2 van de twaalf jaar jongere Tsitsipás. De nummer twee van de wereld besliste de wedstrijd na ruim twee uur op zijn tweede matchpoint.

In de eerste set hielden Nadal en Tsitsipás lange tijd gelijke tred, maar zorgde de Spanjaard in de negende game voor de eerste break van de partij. Hij serveerde de set vervolgens probleemloos uit.

Ook in het tweede bedrijf waren de twee spelers behoorlijk aan elkaar gewaagd. Tot en met de negende game ging het gelijk op, waarna Tsitsipás bij 5-4 op de service van zijn tegenstander toesloeg en een beslissende set afdwong.

Daarin nam Nadal meteen een break voorsprong, maar herstelde Tsitsipás het evenwicht een game later. Een tweede break kwam de Griek niet meer te boven. Nadal gaf geen game meer uit handen.

Dominic Thiem reageert vertwijfeld tijdens zijn verloren partij tegen Andrey Rublev. (Foto: Pro Shots)

Nadal treft Medvedev in halve eindstrijd

Dankzij de overwinning gaat Nadal als nummer twee door in de groep Londen 2020. Hij speelt in de halve eindstrijd tegen Daniil Medvedev, die in de andere poule (Tokio 1970) al zeker is van de eerste plek. Tsitsipás is door de nederlaag uitgeschakeld.

Eerder op de dag verloor Dominic Thiem in een partij om des keizers baard met 2-6 en 5-7 van Andrey Rublev. De nederlaag deerde de Oostenrijker niet, omdat hij na zeges op Nadal en Tsitsipás al zeker was van de knock-outfase.

Rublev was na twee verliesbeurten tegen Nadal en Tsitsipás al uitgeschakeld, maar de Russische debutant redde tegen Thiem nog wel de eer.

Thiem staat bij de laatste vier tegenover Novak Djokovic of Alexander Zverev. De nummer één van de wereld en de Duitser strijden vrijdag in een onderling duel om de laatste plek in de halve finales.