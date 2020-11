Wesley Koolhof heeft donderdag samen met Nikola Mektic na twee winstpartijen in het dubbelspel zijn derde en laatste groepswedstrijd op de ATP Finals verloren van Lukasz Kubot en Marcelo Melo. De Nederlander vond ook een nieuwe dubbelpartner voor volgend seizoen.

Voor de tweede keer in drie groepsduels waren Koolhof en Mektic veroordeeld tot een driesetter, maar dit keer trokken ze aan het kortste eind: 4-6, 7-6 (2) en 8-10. Voor de Pool Kubot en de Braziliaan Melo betekende het hun eerste overwinning in de groepsfase.

De nederlaag is geen ramp voor Koolhof en Mektic, die al zeker waren van een plek in de halve finales. De nummer dertien en veertien van de wereld in het dubbelspel wonnen eerder in de groepsfase namelijk van Rajeev Ram/Joe Salisbury en Kevin Krawietz/Andreas Mies.

Het is de eerste keer dat Koolhof meedoet aan de ATP Finals. De geboren Gelderlander vormt sinds dit seizoen een duo met Mektic, met wie hij eerder dit jaar onder meer de US Open-finale en de halve eindstrijd op Roland Garros bereikte.

Later op donderdag spelen Ram/Salisbury en Krawietz/Mies nog tegen elkaar. De halve finales van de ATP Finals gaan zaterdag van start in de O2 Arena in Londen.

Marcelo Melo en Lukasz Kubot vieren hun overwinning. (Foto: ANP)

Kubot wordt nieuwe dubbelpartner Koolhof

Koolhof en Mektic spelen in de Britse hoofdstad voor het laatst samen. De Nederlander vormt vanaf volgend jaar een duo met Kubot, terwijl de Kroaat gaat dubbelen met zijn landgenoot Mate Pavic.

"Het enige dat ik er nu, tijdens de ATP Finals, over wil zeggen is dat Mektic mij voor het toernooi heeft medegedeeld dat hij met Mate Pavic gaat spelen", liet Koolhof weten. "Ook al hadden we afgesproken om in 2021 te gaan spelen."

Kubot heeft twee Grand Slam-titels in het dubbelspel op zijn palmares staan. De nummer zeven van de wereld won in 2014 met de Zweed Robert Lindstedt de Australian Open en was drie jaar later met Melo de sterkste op Wimbledon.

Dominic Thiem reageert vertwijfeld tijdens zijn verloren partij tegen Andrey Rublev, maar was al zeker van de halve finales. (Foto: Pro Shots)

Nederlaag tegen Rublev deert Thiem niet

In groep B van het enkelspel verloor Dominic Thiem in een partij om des keizers baard met 2-6 en 5-7 van Andrey Rublev. De nederlaag deerde de Oostenrijker niet, omdat hij na zeges op Rafael Nadal en Stéfanos Tsitsipás al zeker was van de knock-outfase.

De 23-jarige Rublev was na twee verliesbeurten tegen Nadal en Tsitsipás al uitgeschakeld, maar redde tegen de op halve kracht spelende Thiem nog wel de eer.

Nadal en Tsitsipás strijden donderdagavond in een onderling duel om het laatste ticket voor de halve finales. De Spanjaard en de Griek komen rond 21.00 uur de baan op.