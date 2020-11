Wesley Koolhof en Nikola Mektic zijn er donderdag niet in geslaagd ook hun derde en laatste groepswedstrijd op de ATP Finals te winnen. De Nederlander en de Kroaat verloren in Londen van de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo.

Voor de tweede keer in drie groepsduels waren Koolhof en Mektic veroordeeld tot een driesetter, maar dit keer trokken ze aan het kortste eind: 4-6, 7-6 (2) en 8-10. Voor Kubot en Melo betekende het hun eerste overwinning in de groepsfase.

De nederlaag is geen ramp voor Koolhof en Mektic, die al zeker waren van een plek in de halve finales. De nummer dertien en veertien van de wereld in het dubbelspel wonnen eerder in de groepsfase namelijk van Rajeev Ram/Joe Salisbury en Kevin Krawietz/Andreas Mies.

Het is de eerste keer dat Koolhof meedoet aan de ATP Finals. De geboren Gelderlander vormt sinds dit seizoen een duo met Mektic, met wie hij eerder dit jaar onder meer de US Open-finale en de halve eindstrijd op Roland Garros bereikte.

Later op donderdag spelen Ram/Salisbury en Krawietz/Mies nog tegen elkaar. De halve finales van de ATP Finals gaan zaterdag van start in de O2 Arena in Londen.