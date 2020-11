Meerdere toptennissers maken zich zorgen over de start van het nieuwe seizoen in Australië. Door regelgeving in de staat Victoria is de kans aanwezig dat er in de aanloop naar de Australian Open minder of zelfs geen voorbereidende toernooien gespeeld kunnen worden.

Het tennisseizoen wordt in januari voor de mannen geopend met de ATP Cup en voor de vrouwen met hardcourttoernooien in onder meer Brisbane en Adelaide. Tennis Australia besloot onlangs al om al die evenementen naar Victoria te verplaatsen - waar ook de Australian Open wordt gehouden - om het aantal reisbewegingen te beperken.

Het plan was dat de spelers midden december in Australië zouden arriveren, waarna ze na een verplichte quarantaineperiode van twee weken op 1 januari in staat zouden zijn om wedstrijden te spelen. Volgens diverse media staan de autoriteiten dat niet toe en mogen tennissers pas eind december in Australië komen. In dat geval staan meerdere toernooien op losse schroeven.

"Hopelijk komt er begrip van de autoriteiten voor de spelers", zei Novak Djokovic in Londen, waar hij meedoet aan de ATP Finals. "Je hebt ten minste één of twee toernooien nodig om je voor te bereiden op de Australian Open. Het is van groot belang om voorafgaand aan een Grand Slam-toernooi een officiële wedstrijd te spelen."

Onlangs zei Djokovic al dat hij twijfelde om überhaupt mee te doen aan de ATP Cup, het nieuwe landentoernooi dat hij begin dit jaar met Servië won. De nummer één van de wereld verdedigt over twee maanden ook zijn titel op de Australian Open (18-31 januari).

Novak Djokovic schreef vorig jaar de Australian Open op zijn naam. (Foto: Pro Shots)

Zverev en Konta maken zich eveneens zorgen

De zorgen van de 33-jarige Djokovic worden gedeeld door Alexander Zverev, die hoopt dat de spelers tijdens hun quarantaineperiode wel gewoon kunnen blijven trainen. "Als we veertien dagen niet kunnen trainen, wordt de Australian Open niet meer dan een loterij. Dan zou je een muntje op kunnen gooien om de winnaar te bepalen."

Ook voor Johanna Konta, die in 2016 de laatste vier bereikte op het Grand Slam-toernooi in Melbourne, komen de laatste ontwikkelingen over de seizoensstart als een verrassing. De Britse nummer veertien van de wereld had zich er al helemaal op ingesteld om halverwege december naar Australië af te reizen.

"Meerdere spelers zaten al met 14 december in hun hoofd, dus dit komt een beetje als een shock", zegt Konta in gesprek met de BBC. "Iedereen is vanzelfsprekend een beetje gefrustreerd, ook al hebben we geen controle over de situatie. We moeten flexibel blijven. Hopelijk draait het niet uit op eind december als aankomstdatum."

Daniel Andrews, de premier van de staat Victoria, benadrukte woensdag dat hij er vertrouwen in heeft dat de Australian Open gewoon door kan gaan. Hij sprak zich verder niet uit over de toernooien ter voorbereiding op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.